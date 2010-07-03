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10:51

В Минздраве рассказали, как правильно готовить шашлык

общество медицина

10:51

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, как приготовить шашлык на майские праздники без вреда для здоровья.

"Лучше выбирать нежирные сорта мяса. Баранину, например. А со свинины, которую чаще всего используют, желательно предварительно срезать весь жир", – цитирует диетолога RT.

Тутельян отметил, что мясо для приготовления шашлыка должно быть "хорошо вымочено в маринаде" и тщательно прожарено.

Диетолог призвал не переедать. "Если съесть пять шампуров с мясом, то в любом случае станет плохо. А если один (хорошо приготовленный), то все будет нормально", – заявил Тутельян.

По словам диетолога, к шашлыку следует добавлять больше овощей и зелени. Эти продукты содержат пищевые волокна и клетчатку, которые способствуют пищеварению.

Также он отметил, что не стоит злоупотреблять алкоголем во время праздников, понадеявшись, что каждый сам знает свою норму.

Тутельян напомнил, что те, кто страдает от проблем с желудочно-кишечным трактом, сахарного диабета или других хронических заболеваний, должны соблюдать диету в обычном режиме.

В этом году майские праздники продлятся с 1 по 5 мая, а также с 9 по 12 мая.

Ранее замглавы ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова сообщила, что в природных парках столицы организуют 250 пикниковых точек. На этих точках можно официально готовить шашлыки.

Площадки оборудовали всем необходимым: скамейками, столами, навесами, мангалами.

общество медицина

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