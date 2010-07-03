В столице откроют 250 пикниковых точек

В природных парках столицы организуют 250 пикниковых точек, которые откроют перед последними выходными апреля, сообщила заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова.
Она уточнила, что на этих точках можно официально готовить шашлыки. Площадки оборудуют всем необходимым: скамейками, столами, навесами, мангалами.
Струкова отметила, что в связи с началом периода весенних палов травы экологические инспекторы Мосприроды уже перешли на усиленный режим работы. Специалисты организации тщательно проверяют природные территории, в том числе на факты несанкционированного разжигания костров.
"Усиленный режим означает, что работает большее количество инспекторов, организованы дополнительные маршруты патрулирования, а время патрулирования по выходным длится до 23:00", – цитирует Струкову Агентство "Москва".
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым столичного Депздрава Андрей Тяжельников посоветовал москвичам, которые собираются в выходные на пикник, не забыть взять с собой теплую одежду, термоковрики и термос с горячим чаем, чтобы не простудиться.
Специалист рекомендовал одеваться многослойно и не сидеть прямо на земле, а захватить с собой складные стулья или термоковрики. Если такой возможности нет, специалист посоветовал расположиться на скамейке.
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