Депздрав дал советы собирающимся на пикник москвичам

Фото: YAY/TASS

Москвичам, которые собираются в выходные на пикник, посоветовали не забыть взять с собой теплую одежду, термоковрики и термос с горячим чаем, чтобы не простудиться. О переменчивости апрельской погоды горожанам напомнил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым столичного Депздрава Андрей Тяжельников.

"Мы радуемся первому теплу, которое между тем обманчиво − солнце может быть жарким и припекать, но земля еще не прогрелась", − цитирует Тяжельникова Агентство "Москва". Он рекомендовал одеваться многослойно и не сидеть прямо на земле, а захватить с собой складные стулья или термоковрики. Если такой возможности нет, специалист посоветовал расположиться на скамейке.

"Вспомните, что еще совсем недавно здесь лежал снег, а прогрелся на солнце только самый верхний слой земли", − предупредил он.

Тем, кто планирует провести на природе целый день, необходимо взять теплые вещи, например, куртку и шапку, напомнил Тяжельников. "Захватите и термос с горячим чаем. Весной погода капризна и быстро меняется", − подчеркнул представитель Депздрава.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям столицы, что в ближайшие выходные погода позволит им отправиться на шашлыки.

В пятницу, 19 апреля, Москва также будет находиться под влиянием антициклона. Он подарит горожанам сухую и теплую погоду.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, на следующей неделе в столичный регион придет практически летнее тепло. Дневная температура превысит плюс 19 градусов. В то же время завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов не исключил снегопадов до мая, но, по его словам, это нормальное явление.