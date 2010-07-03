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06:21

Сухая и теплая погода ожидается в столичном регионе 19 апреля

общество погода

06:21

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Фото: depositphotos/irinabal18

Предстоящим днем Москва будет находиться под влиянием антициклона, информирует портал "Метеоновости".

При переменной облачности осадков в столице не ожидается. Максимальная температура воздуха в городе составит 11-13 градусов тепла, а по области – до плюс 14 градусов.

Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба.

Высокий фон атмосферного давления может стать причиной недомогания у метеочувствительных людей. Цветение некоторых пород деревьев может добавить проблем аллергикам.

По словам синоптиков, летнее тепло придет в Москву на следующей неделе. Воздух прогреется до 19 градусов выше нуля.

В понедельник, 22 апреля, ночью температура воздуха составит 1 – 6 градусов, днем – до 17. Во вторник ночью столбики термометров покажут 7 градусов, днем – 19. Начало недели осадков не принесет, позднее они возможны.

В то же время завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов не исключил и майских снегопадов, но, по его словам, это нормальное явление.

общество погода

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