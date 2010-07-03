Летнее тепло придет в столицу на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До 19 градусов выше нуля прогреется воздух в столице на следующей неделе, сообщает "Вечерняя Москва".

В понедельник, 22 апреля, ночью температура воздуха составит 1...6 градусов, днем – до 17. Во вторник ночью столбики термометров покажут 7 градусов, днем – 19. Начало недели осадков не принесет, позднее они возможны.

Потепление прогнозируют уже в конце текущей недели: к воскресенью температура поднимется до 17 градусов. В то же время завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов не исключил снегопадов до мая, но, по его словам, это нормальное явление.

В конце апреля – начале мая в Москве должны отключить отопление. Это произойдет, когда средняя температура воздуха достигнет восьми градусов и выше и задержится на этой отметке в течение пяти суток.