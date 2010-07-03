Отопление в Москве отключат в конце апреля – начале мая

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Отопление в столичных квартирах и нежилых зданиях отключат в конце апреля – начале мая, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Это произойдет, когда средняя температура воздуха достигнет восьми градусов и выше и задержится на этой отметке в течение пяти суток. "Ориентировочно это будут последние числа апреля – первые числа мая", – передает "Интерфакс" слова Бирюкова.

Он напомнил, что отопление в текущий сезон включили 25 сентября. "В этом году мы также будем готовы к этому сроку, но дата начала подачи тепловой энергии будет зависеть от погоды. Если температура наружного воздуха составляет ниже восьми градусов пять дней, подаем тепло", – пояснил заммэра.

К концу недели синоптики пообещали потепление в Москве. К воскресенью ожидается до 17 градусов тепла. В то же время завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов не исключил снегопадов до мая, однако, по его словам, это нормальное явление.