Синоптики пообещали резкое потепление к концу недели

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

К концу недели температура воздуха в некоторых регионах России превысит 20 градусов тепла, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, на Дальнем Востоке ожидается уже до плюс 25 градусов. Тепло на этой неделе придет и в Москву. В среду температура не поднимается выше 10 градусов из-за северного ветра. В четверг на Москву прольются дожди, но уже в пятницу начнет теплеть. К воскресенью ожидается до 17 градусов тепла.

Схожий прогноз актуален и для других центральных регионов России. Теплее станет и на Урале. Пока там еще наблюдаются дождь со снегом, но к выходным столбики термометров покажут плюсовые значения.

В это же время в такие регионы, как Ингушетия, Чечня, Астраханская и Ростовская области придут заморозки, ожидается до минус 4 градусов.

В Сибирь вернется зима с мокрым снегом. В Красноярском крае ожидается похолодание до нуля. Сильные осадки и ветер ждут Краснодарский край, Новороссийск и Калмыкию.

Ранее жителям столичного региона пообещали теплые выходные. По прогнозам, в субботу и воскресенье воздух прогреется до плюс 18–19 градусов.

При этом снегопады в Москве пока не исключаются. По словам климатологов, снег может выпасть уже на майские праздники, хотя он быстро растает.