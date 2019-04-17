Синоптики пообещали резкое потепление к концу недели

К концу недели температура воздуха в некоторых регионах России превысит 20 градусов тепла, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
По ее словам, на Дальнем Востоке ожидается уже до плюс 25 градусов. Тепло на этой неделе придет и в Москву. В среду температура не поднимается выше 10 градусов из-за северного ветра. В четверг на Москву прольются дожди, но уже в пятницу начнет теплеть. К воскресенью ожидается до 17 градусов тепла.
Схожий прогноз актуален и для других центральных регионов России. Теплее станет и на Урале. Пока там еще наблюдаются дождь со снегом, но к выходным столбики термометров покажут плюсовые значения.
В это же время в такие регионы, как Ингушетия, Чечня, Астраханская и Ростовская области придут заморозки, ожидается до минус 4 градусов.
В Сибирь вернется зима с мокрым снегом. В Красноярском крае ожидается похолодание до нуля. Сильные осадки и ветер ждут Краснодарский край, Новороссийск и Калмыкию.
Ранее жителям столичного региона пообещали теплые выходные. По прогнозам, в субботу и воскресенье воздух прогреется до плюс 18–19 градусов.
При этом снегопады в Москве пока не исключаются. По словам климатологов, снег может выпасть уже на майские праздники, хотя он быстро растает.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.