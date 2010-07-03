Эксперт рассказал о правильном мясе для шашлыка

Эксперты рекомендуют любителям шашлыков покупать "живое" мясо на рынках, у проверенных мясников.
"Все "ведерочные" шашлыки лучше не брать – это мясной полуфабрикат, от которого гораздо больше опасности получить желудочный дискомфорт, зачастую это даже опасно для здоровья", – цитирует ИА "НСН" президента Лиги шашлыка Валерия Мальцева.
Специалист также высказал мнение, что в столице слишком мало разрешенных мест для приготовления шашлыков.
"Люди вынуждены прятаться, что-то нарушать. Если бы были оборудованные места с хорошим контролем, системой сортировки мусора, то не было бы дешевых мангалов, в которых готовят непонятно какие шашлыки", – резюмировал Мальцев.
Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, как приготовить шашлык на майские праздники без вреда для здоровья. По его словам, лучше выбирать нежирные сорта мяса, например, баранину. К шашлыку следует добавлять больше овощей и зелени – эти продукты содержат пищевые волокна и клетчатку, которые способствуют пищеварению. Также он отметил, что не стоит злоупотреблять алкоголем.
Накануне сообщалось, что к праздникам в Москве в природных парках организуют 250 точек для пикника. Площадки оборудуют всем необходимым – скамейками, столами, навесами и мангалами. Разведение костров в самодельных устройствах категорически запрещено. Следить за правилом соблюдения пикниковых зон будут инспекторы Мосприроды. Они уже перешли на усиленный режим работы. Полный список мест, где в столице можно пожарить шашлыки, опубликуют на сайте департамента природопользования.
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