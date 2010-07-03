Москвичей призвали на майские праздники заменить алкоголь культурной программой

Москвичей призвали в майские праздники заменить алкоголь культурной программой. С таким предложением выступил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.
Он отметил, что в нынешнее время у москвичей есть все, чтобы провести праздники без алкоголя и на свежем воздухе. "В Москве городскими властями сегодня создано столько возможностей для активного, культурного или интеллектуального отдыха, что можно заменить ими спиртное – алкоголь будет просто не нужен", – цитирует слова Брюна Агентство "Москва".
Он также посоветовал москвичам заранее продумать план на праздники и закупиться вкусной и полезной едой. "Встреча с природой для горожанина – само по себе радостное событие, и алкоголь только испортит эти прекрасные переживания", – уточнил специалист.
При этом главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым столичного Депздрава Андрей Тяжельников посоветовал москвичам не забывать об аптечке, планируя отдых на природе.
Он отметил, что в ней должны обязательно находиться средства от диареи, антигистаминные средства, а также симптоматические и обезболивающие препараты. Помимо этого, следует также взять с собой йод, хлоргексидин, бинт и пластырь, если вдруг случилась травма. А также средства от загара и солнечных ожогов, репелленты от кровососущих насекомых и средства от клещей.
При этом он добавил, единственное, что с собой брать не нужно – это антибиотики. "Без назначения врача их лучше не употреблять. И если уж возникло нечто серьезное, то нужно не полагаться на аптечку, а искать возможность обратиться к врачу", – добавил врач.
Накануне сообщалось, что к праздникам в Москве в природных парках организуют 250 точек для пикника. Площадки оборудуют всем необходимым – скамейками, столами, навесами и мангалами. Следить за правилами соблюдения пикниковых зон будут инспекторы Мосприроды. Они уже перешли на усиленный режим работы.
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