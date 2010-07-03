Стало известно самое доступное направление для отдыха на майские праздники

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Крым признан самым доступным направлением для отдыха на майские праздники. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко на полях Ялтинского международного экономического форума.

По его словам, Крым и в прошлые годы привлекал множество отдыхающих на майские праздники. Волченко отметил, что, как показывают данные сервисов онлайн-бронирования, треть всех проданных в стране билетов приходится именно на Крым. "Причем по срезу туроператорских предложений Крым лидирует как самое доступное направление для отдыха на майские праздники", − цитирует министра РИА Новости.

Волченко пригласил туристов побывать на Параде тюльпанов в Никитском ботаническом саду и полюбоваться цветением диких тюльпанов Шренка на мысе Опук. Кроме того, в дни майских каникул с концертами в курортных городах и отелях выступят известные группы и сольные исполнители. "В Новом Свете и Коктебеле на пленэры соберутся признанные художники со всей России, а загрузку отелей в Судаке обеспечит танцевальный недельный Crimea Tango Marathon", − рассказал министр, отметив, что на это событие приезжают танцоры со всей России.

Волченко также напомнил, что в начале мая в Феодосии организуют фестивали воздушных шаров и исторической реконструкции, а в Бахчисарайском районе состоится масштабный крымско-татарский праздник весны "Хыдырлез". 9 мая во всех городах республики пройдут парады Победы.

Ранее в АТОР также сообщили, что российские черноморские курорты стали лидерами рейтинга бюджетных пляжных туров на майские праздники. Так, по данным АТОР, цены пакетных туров в Крым на двоих стартовали от 25,9 тысячи рублей. Путевки в Анапу стоили от 28,4 тысячи рублей, а в Сочи – от 29,4 тысячи рублей.