Названы самые дешевые пляжные туры на майские праздники

Российские черноморские курорты стали лидерами рейтинга бюджетных пляжных туров на майские праздники. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Самым дешевым путешествием является поездка в Крым, стоимость туров на двоих на полуостров начинается от 25,9 тысячи рублей. Путевки в Анапу обойдутся путешественникам в 28,4 тысячи рублей, в Сочи – 29,4 тысячи рублей. Отдых за границей значительно дороже: в ТОП-10 вошли Турция (49 900), Кипр (51 500), Тунис (52 700), Болгария (63 600), Черногория (64 500), Хорватия (74 000) и Испания (74 000).
Расчеты эксперты производили на десятидневные пакетные туры с расчетом на вылет 26-28 апреля. В цену входят авиаперелет в обе стороны на двоих взрослых, трансфер, медстраховка, проживание в отеле.
Накануне сообщалось, что большинство россиян на майские праздники останется дома. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения.
63 процента соотечественников признались, что планов у них нет, и, скорее всего, они останутся дома. 35 процентов опрошенных предполагают более активный отдых. Кто-то собирается посетить другие города России, некоторые планируют выехать за пределы страны. По мнению специалистов, предпочтения москвичей из года в год практически не меняются. Популярными традиционно остаются Краснодарский край, Крым и Казань. Среди международных направлений первое место уверенно держит Турция. Курорт привлекает своим сервисом и системой "всю включено".
Куда поедут москвичи на майские праздники
В список самых выгодных авиапутешествий на майские праздники вошла Калуга. Путешествие в этот город из столицы обойдется до пяти тысяч рублей. Подешевели также Омск, Киров и Ульяновск, стоимость поездки в эти города составит от пяти до восьми тысяч рублей.
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