Названы самые дешевые пляжные туры на майские праздники

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Российские черноморские курорты стали лидерами рейтинга бюджетных пляжных туров на майские праздники. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Самым дешевым путешествием является поездка в Крым, стоимость туров на двоих на полуостров начинается от 25,9 тысячи рублей. Путевки в Анапу обойдутся путешественникам в 28,4 тысячи рублей, в Сочи – 29,4 тысячи рублей. Отдых за границей значительно дороже: в ТОП-10 вошли Турция (49 900), Кипр (51 500), Тунис (52 700), Болгария (63 600), Черногория (64 500), Хорватия (74 000) и Испания (74 000).

Расчеты эксперты производили на десятидневные пакетные туры с расчетом на вылет 26-28 апреля. В цену входят авиаперелет в обе стороны на двоих взрослых, трансфер, медстраховка, проживание в отеле.

Накануне сообщалось, что большинство россиян на майские праздники останется дома. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения.

63 процента соотечественников признались, что планов у них нет, и, скорее всего, они останутся дома. 35 процентов опрошенных предполагают более активный отдых. Кто-то собирается посетить другие города России, некоторые планируют выехать за пределы страны. По мнению специалистов, предпочтения москвичей из года в год практически не меняются. Популярными традиционно остаются Краснодарский край, Крым и Казань. Среди международных направлений первое место уверенно держит Турция. Курорт привлекает своим сервисом и системой "всю включено".

Куда поедут москвичи на майские праздники

В список самых выгодных авиапутешествий на майские праздники вошла Калуга. Путешествие в этот город из столицы обойдется до пяти тысяч рублей. Подешевели также Омск, Киров и Ульяновск, стоимость поездки в эти города составит от пяти до восьми тысяч рублей.

