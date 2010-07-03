Сезон продажи арбузов и дынь начался в столице

08:32
08:32
Поделиться в социальных сетях:
Сезон продажи арбузов и дынь открылся в Москве
В столице официально стартовал сезон продажи арбузов и дынь. В городе установили 229 бахчевых развалов, говорится на портале мэра и правительства. Торговые точки будут работать до 1 октября.
В торговых точках можно купить продукцию из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана.
Больше всего бахчевых развалов появилось в Юго-Восточном и Южном округах — более 50 в каждом. Все развалы оформлены в едином стиле. В торговых точках есть стенды с указанием режима работы и ценами на товар, а также сертификаты на продукцию и жалобная книга. Продавец обязан работать в специальной форме, иметь медицинскую книжку, разрешение на торговлю и сертификат, подтверждающий качество и безопасность.
Килограмм арбуза обойдется в среднем от 30 рублей, дыни – от 50.
"Ценовую политику предприниматели устанавливают самостоятельно. И в этом плане их основными конкурентами являются крупные сетевые компании, которые работают в Москве, и это не только московские сети, но и федеральные", – рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
При этом запрещена торговля бахчевых с земли, из железных сеток и грузовых машин. Если купленный продукт оказался некачественным – зеленым, перезревшим или гнилым, то по закону "О защите прав потребителей" его можно вернуть продавцу.
В пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике сообщили, что на одну точку продажи арбузов и дынь в столице в среднем претендуют пять предпринимателей.
Ранее в Роскачестве рассказали, что при выборе арбуза по нему нужно стучать. Звук должен быть не глухим и не звонким, а гулким и напоминающим вибрацию. Но сжимать ягоду, рассчитывая на характерный треск, не стоит. Если корка арбуза блестит, то есть вероятность, что ягода неспелая. На кожуре обязательно должно присутствовать "земляное пятно" – ярко-желтого цвета и чем ярче, тем лучше. Это значит, что арбуз собрали вовремя.
Сезон арбузов и дынь в Москве
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: