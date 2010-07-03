Сезон продажи арбузов и дынь начался в столице

Сезон продажи арбузов и дынь открылся в Москве

В столице официально стартовал сезон продажи арбузов и дынь. В городе установили 229 бахчевых развалов, говорится на портале мэра и правительства. Торговые точки будут работать до 1 октября.

В торговых точках можно купить продукцию из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана.

Больше всего бахчевых развалов появилось в Юго-Восточном и Южном округах — более 50 в каждом. Все развалы оформлены в едином стиле. В торговых точках есть стенды с указанием режима работы и ценами на товар, а также сертификаты на продукцию и жалобная книга. Продавец обязан работать в специальной форме, иметь медицинскую книжку, разрешение на торговлю и сертификат, подтверждающий качество и безопасность.

Килограмм арбуза обойдется в среднем от 30 рублей, дыни – от 50.

"Ценовую политику предприниматели устанавливают самостоятельно. И в этом плане их основными конкурентами являются крупные сетевые компании, которые работают в Москве, и это не только московские сети, но и федеральные", – рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

При этом запрещена торговля бахчевых с земли, из железных сеток и грузовых машин. Если купленный продукт оказался некачественным – зеленым, перезревшим или гнилым, то по закону "О защите прав потребителей" его можно вернуть продавцу.

В пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике сообщили, что на одну точку продажи арбузов и дынь в столице в среднем претендуют пять предпринимателей.

Ранее в Роскачестве рассказали, что при выборе арбуза по нему нужно стучать. Звук должен быть не глухим и не звонким, а гулким и напоминающим вибрацию. Но сжимать ягоду, рассчитывая на характерный треск, не стоит. Если корка арбуза блестит, то есть вероятность, что ягода неспелая. На кожуре обязательно должно присутствовать "земляное пятно" – ярко-желтого цвета и чем ярче, тем лучше. Это значит, что арбуз собрали вовремя.

