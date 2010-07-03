Москвичам рекомендовали не покупать арбузы после 1 октября

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Фото: Москва24/Антон Великжанин
Покупать арбузы на рынках можно до 1 октября, а в магазинах – круглый год. Хранить их следует в сухих, чистых и проветриваемых помещениях, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу государственной инспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК).
Отмечается, что при хранении арбузы не должны соприкасаться друг с другом.
"Лучшие сорта для хранения – зимний, мурашка кубанский, рябчик. Арбузы должны быть целыми, без повреждений", – говорится в сообщении пресс-службы.
Арбузный сезон открылся в столице 3 августа. В городе организовано почти 350 развалов для продажи бахчевых. Это более чем на 100 точек больше, чем в прошлом году. Больше всего таких точек на юге, юго-востоке и юго-западе Москвы. Арбузы и дыни везут в столицу из Астрахани, Ростова, Краснодара и Дагестана. Килограмм обычного арбуза обойдется в среднем от 30 до 40 рублей, без семечек – в 2-2,5 раза дороже. Работать развалы будут до 1 октября.
При этом запрещена торговля бахчевых с земли, из железных сеток и грузовых машин. Если купленный продукт оказался некачественным (зеленым, перезревшим или гнилым), то по закону "О защите прав потребителей" его можно вернуть продавцу.
Ранее в Роскачестве рассказали, что при выборе арбуза по нему нужно стучать. Звук должен быть не глухим и не звонким, а гулким и напоминающим вибрацию. Но сжимать ягоду, рассчитывая на характерный треск, не стоит. Если корка арбуза блестит, то есть вероятность, что ягода неспелая. На кожуре обязательно должно присутствовать "земляное пятно" – ярко-желтого цвета, и чем ярче, тем лучше. Это значит, что арбуз собрали вовремя.
Сезон арбузов и дынь в Москве
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