Новые окружные суды в России заработают с 1 октября

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Новые суды в России должны начать работу с 1 октября, сообщает ТАСС.

Речь идет об окружных кассационных и апелляционных судах общей юрисдикции, о кассационных и апелляционных военных судах и о Центральном окружном военном суде.

В прошлом году сообщалось, что в московские суды для рассмотрения дел планируют внедрить искусственный интеллект. Рассматриваться будут бесспорные дела. Истец и ответчик будут идентифицироваться по отпечатку пальцев.

Директор по работе с государственным заказчиками ЗАО "КРОК Инкорпорейтед" Александр Болотов, в свою очередь, пояснил, что речь идет о делах, где судья проверяет формальные признаки и утверждает документ и подписывает его. Машина может сама проверить всю информацию, подготовить документ и поставить необходимую подпись.