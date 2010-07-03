СФ одобрил закон о запрете хостелов в жилых домах

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Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в многоквартирных домах. В новой редакции согласительной комиссии документ предусматривает вступление закона в силу с 1 октября. Это позволит тем, кто забронировал места в хостелах, не отменять запланированные поездки, а предпринимателям – "урегулировать свою деятельность".

В начале марта Госдума в третьем чтении приняла закон, который запрещает использовать жилые помещения для оказания "гостиничных услуг". Под запрет попадут только те хостелы, которые располагаются в помещениях, имеющих статус жилых. Владельцам придется перевести помещения в нежилые, а сделать это возможно, только если гостиница расположена на первом этаже.

Совет Федерации 13 марта отправил на доработку этот закон. Спикер Валентина Матвиенко отметила, что в целом сенаторы "поддерживают идею закона". Матвиенко добавила, что необходимо дать время бизнесу "цивилизованно исполнить закон".

Для урегулирования споров была сформирована согласительная комиссия. Депутаты предложили сенаторам отсрочить закон до 1 июля, но в СФ ответили отказом, выдвинув компромиссную дату – 1 октября. На решение повлияла позиция туристических регионов, где места в хостелах на отпускной период были уже забронированы.

