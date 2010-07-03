Закон о хостелах вступит в силу 1 октября

Закон о запрете размещения хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября 2019 года. Дату одобрили согласительная комиссия Госдумы и Совета Федерации. Большинство членов комиссии – 9 из 10 – одобрили инициативу, передает ТАСС.
Закон был принят 6 марта и отклонен Советом Федерации 13 марта. Сенаторы отметили, что такой закон необходим, однако они заявили, что он не дает владельцам хостелов времени на закрытие бизнеса.
Также Совет Федерации отметил, что введение запрета накануне летнего сезона приведет к проблемам в туристической отрасли. Нижняя палата парламента настаивала на том, чтобы закон о запрете хостелов вступил в силу не позднее 1 июля.
Еще одним условием является соблюдение требований законодательства, в частности, по оснащению нежилого помещения индивидуальными приборами учета.
По нормам Жилищного кодекса, перевод квартиры в нежилое помещение допустим тогда, когда она находится на первом этаже или выше первого этажа, но расположенные под квартирой помещения не являются жилыми. Предполагалось, что запрет на использование жилых помещений под хостелы вступит в силу со дня его официального опубликования, однако потом эту идею дорабатывали.
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