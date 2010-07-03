Госдума настаивает на отсрочке вступления в силу закона о хостелах до 1 июля

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Госдума настаивает на том, чтобы закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов вступил в силу 1 июля. Такую позицию озвучил первый зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

"Мы настаиваем на позиции, что далее чем до 1 июля мы отложить не можем", – сказал он в ответ на предложение Совфеда.

Чуть раньше в Совете Федерации предложили перенести вступление в силу закона о хостелах на 1 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета верхней палаты парламента по федеративному устройству и региональной политике Олега Мельниченко.

Среди аргументов сенаторов – приближающийся летне-отпускной сезон, представители бизнеса не успеют в короткие сроки подстроиться под новые условия.

В начале марта Госдума в третьем чтении приняла закон, который запрещает использовать жилые помещения для оказания "гостиничных услуг". Под запрет попадут только те хостелы, которые располагаются в помещениях, имеющих статус жилых. Владельцам придется перевести помещения в нежилые, а сделать это возможно, только если гостиница расположена на первом этаже.

Совет Федерации 13 марта отправил на доработку этот закон. Спикер Валентина Матвиенко отметила, что в целом сенаторы "поддерживают идею закона", но предлагают его доработать и перенести срок вступления в силу. Матвиенко добавила, что необходимо дать время бизнесу "цивилизованно исполнить закон".