Дали отсрочку: к чему приведет запрет на хостелы в жилых домах

Совфед отложил решение по хостелам в жилых домах

Совет Федерации 13 марта отправил на доработку закон о запрете хостелов в жилых домах, принятый Госдумой 6 марта. Поправки в Жилищный кодекс должны были перечеркнуть бизнес сотен московских хостелов уже к концу марта, но вето верхней палаты парламента притормозило процесс. Гостиницы в квартирах ликвидируют, но не сейчас, а к концу года.

"Закон должен давать людям возможность принять решение: либо переоформить помещения в нежилые, а это требует определенного времени – до 6 месяцев, либо выйти из бизнеса цивилизованно, с минимальными издержками", – рассказал в эфире телеканала Москва 24 председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко.

Главная претензия к так называемым малым формам размещения – хостелам и меблированным комнатам – беспокойное соседство. В одной комнате хостела может стоять до 12 кроватей. Владельцы других квартир в доме не в восторге от высокой проходимости.

"Люди, когда приобретали жилье, не рассчитывали, что у них над головой кто-то будет ходить, мешать им жить, а часто жалобы связаны именно с этим. Люди не находят покоя, пребывают в стрессе из топота над головой, из-за шума за стеной", – уточняет сенатор Олег Мельниченко.

Отельеры проблему признают, но напоминают: в гостиничном бизнесе есть специальный классификатор, каждый легальный хостел давно на учете и по размеру помещений и по условиям проживания. Предприниматели считают поправки слишком радикальными и предлагают свои варианты.

"Согласие соседей – хороший механизм, второй – прохождение государственной классификации. Для того, чтобы отделить хорошие объекты от плохих, достаточно исполнять нынешнее законодательство", – заявил член правления НП "Лига хостелов" Евгений Насонов.

По мнению экспертов, запрет на гостиницы в жилых помещениях "выкинет" с рынка до трети нынешних хостелов. Перевести в нежилой фонд квартиру выше первого этажа практически невозможно, а многие небольшие гостиницы находятся как раз на верхних этажах. Точное количество ликвидированных хостелов станет известно в начале следующего года, когда транзитный период для закрытия бизнеса будет закончен.