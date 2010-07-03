В Госдуме прокомментировали закон о запрете хостелов в жилых домах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов прокомментировал закон о запрете использования жилых помещений в многоквартирных домах как хостелов.

По его словам, в первую очередь при принятии документа учитывалось мнение тех, у кого хостелы в домах вызывают много вопросов. Депутаты осознают, что для бизнеса это может обернуться проблемами.

"Если их станет слишком много, то в дальнейшем будут обсуждаться варианты различных решений. Объем данного рынка определить сложно, но мы обрабатываем все заявки и вопросы", – цитирует Кривоносова RT. Он подчеркнул, что решение направлено на комфорт и спокойствие граждан.

Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон, запрещающий размещать хостелы в жилых помещениях. Предприниматели могут открывать хостелы в нежилых помещениях многоквартирных домов, если есть решение общего собрания собственников.

Перевод квартиры в нежилое помещение допустим, если она находится на первом этаже или выше первого этажа, но расположенные под квартирой помещения не являются жилыми. Еще одно условие – соблюдение требований закона, в том числе по оснащению нежилого помещения индивидуальными приборами учета.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Татьяна Гостенина считает, что законопроект вносит ясность для владельцев хостелов: они будут знать, что делать для продолжения бизнеса. Однако, по ее мнению, переделать помещения под требования закона многим будет очень сложно.

Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко рассказала, что если хостел находится в жилом доме и без отдельного входа, то на него всегда жалуются собственники квартир. Кроме того, это дополнительная нагрузка на места общего пользования, а также шум, добавила она.