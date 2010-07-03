Хостелы в жилых домах попали под запрет

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Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о запрете размещать хостелы в жилых помещениях, сообщает Агентство "Москва".

Авторы инициативы считают, что использование жилых помещений для размещения там хостелов и мини-гостиниц ведет к нарушению прав граждан, владеющих смежными квартирами.

Предприниматели могут открывать хостелы в нежилых помещениях многоквартирных домов, но только если есть соответствующее решение общего собрания собственников. Уточняется, что перевод квартиры в нежилое помещение допустим, если она расположена на первом этаже или выше первого этажа, но расположенные под квартирой помещения не являются жилыми.

Еще одно условие – соблюдение требований закона, в том числе по оснащению нежилого помещения индивидуальными приборами учета.

Изменения в Жилищном кодексе РФ вступят в силу со дня официального опубликования документа. Владельцы хостелов и мини-гостиниц, расположенных в жилых помещениях, получат год для их перевода в нежилые. Положения, уточняющие порядок использования нежилых помещений для предпринимательской деятельности, начнут действовать с 1 июля 2019 года.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Татьяна Гостенина в беседе с порталом Москва 24 поделилась мнением, что законопроект вносит ясность в то, что нужно будет делать хостельерам для продолжения своего бизнеса. Однако, по ее словам, переделать помещения под требования закона многим будет очень сложно.

По ее мнению, многие хостелы создают неудобства для жильцов многоквартирных домов, и в большинстве своем владельцы не платят налоги. После принятия закона количество хостелов сократится, но это не приведет к дефициту мест размещения для туристов, уверена Гостенина.