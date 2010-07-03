Хостелы в жилых домах попали под запрет

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о запрете размещать хостелы в жилых помещениях, сообщает Агентство "Москва".
Авторы инициативы считают, что использование жилых помещений для размещения там хостелов и мини-гостиниц ведет к нарушению прав граждан, владеющих смежными квартирами.
Предприниматели могут открывать хостелы в нежилых помещениях многоквартирных домов, но только если есть соответствующее решение общего собрания собственников. Уточняется, что перевод квартиры в нежилое помещение допустим, если она расположена на первом этаже или выше первого этажа, но расположенные под квартирой помещения не являются жилыми.
Еще одно условие – соблюдение требований закона, в том числе по оснащению нежилого помещения индивидуальными приборами учета.
Изменения в Жилищном кодексе РФ вступят в силу со дня официального опубликования документа. Владельцы хостелов и мини-гостиниц, расположенных в жилых помещениях, получат год для их перевода в нежилые. Положения, уточняющие порядок использования нежилых помещений для предпринимательской деятельности, начнут действовать с 1 июля 2019 года.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Татьяна Гостенина в беседе с порталом Москва 24 поделилась мнением, что законопроект вносит ясность в то, что нужно будет делать хостельерам для продолжения своего бизнеса. Однако, по ее словам, переделать помещения под требования закона многим будет очень сложно.
По ее мнению, многие хостелы создают неудобства для жильцов многоквартирных домов, и в большинстве своем владельцы не платят налоги. После принятия закона количество хостелов сократится, но это не приведет к дефициту мест размещения для туристов, уверена Гостенина.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.