Почему в Госдуме решили запретить создание хостелов в жилых домах

Госдума во втором чтении приняла законопроект, который запрещает размещение хостелов и мини-гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов. Рассказываем, какая судьба может ждать хостелы в России, если проект закона будет принят, и что делать уже сейчас жильцам, в домах которых мини-гостиницы ведут незаконный бизнес.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Запрет на ночлег

Согласно пояснительной записке к думскому законопроекту, собственники жилого помещения, конечно, могут обращаться со своей жилой площадью по своему желанию, но присутствие соседей, наличие санитарно-гигиенических норм и требований пожарной безопасности влечет за собой определенные ограничения.

Поэтому депутаты предлагают добавить одну строчку в Жилищный кодекс: "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг и (или) услуг по временному размещению". По закону собственники жилья могут предоставлять гостиничные услуги только в помещениях, выведенных из жилого фонда. Более того, комнаты должны быть звукоизолированы, с пожарной сигнализацией, охранной системой и уборкой номеров.

При этом, согласно норме Жилищного кодекса, перевод квартиры в нежилое помещение допустим в том случае, если она находится на первом этаже либо выше него, но расположенные под такой квартирой – тоже нежилые помещения. В случае принятия закона, его положения начнут действовать с 1 июля 2019 года. А владельцам хостелов будет дан год для перевода помещений в нежилой фонд.

Фото: ТАСС/Александр Зеликов

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Татьяна Гостенина в беседе с порталом Москва 24 поделилась мнением, что законопроект вносит ясность в то, что нужно будет делать хостельерам для продолжения своего бизнеса. Однако, по ее словам, переделать помещения под требования закона многим будет очень сложно.

"Такая возможность есть только у тех, кто располагается на первом этаже с отдельным входом и стоянкой. Здесь будет возможность перевести в нежилой фонд, заручившись еще и согласием жильцов. На верхних этажах это будет сделать проблематично, я бы даже сказала невозможно", – пояснила она порталу Москва 24.



Татьяна Гостенина вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Есть уже статистика по продаже части хостелов, которые располагаются как раз на верхних этажах домов, такая тенденция есть.

По ее мнению, многие хостелы располагаются неудобно для жильцов многоквартирных домов, и в большинстве своем владельцы не платят налоги. После принятия закона количество хостелов сократится, но это не приведет к дефициту мест размещения для туристов, уверена Гостенина.

"Доступных средств для размещения у нас достаточно, кроме того, вкладываются большие средства в строительство бюджетного гостиничного фонда, идет активная модернизация существующих отелей экономкласса. Возможно, что часть устаревших гостиниц, которые находятся на пороге обновления, выберут направления развития в виде хостелов", – добавила вице-президент Федерации.

Причем больше всего доступного жилья для туристов открыли к чемпионату мира по футболу (всего в 2018 году открыли 530 новых хостелов в 50 крупнейших городах), но, кроме легальных мини-гостиниц и хостелов, заработали и нелегальные места для размещения туристов.

Последствия чемпионата

Во время чемпионата мира по футболу Москву посетило огромное количество болельщиков – более трех миллионов, из них почти два миллиона – иностранцы. Наибольшее количество туристов прибыло из Китая, США, Германии и Франции. Специально для них в столице построили и открыли 48 гостиниц разных категорий, благодаря чему Москва смогла разметить более 200 тысяч туристов. К мундиалю открылось и большое количество хостелов – более 120, но некоторые работали нелегально.

Часто жители домов, в которых есть такие нелегальные хостелы, жалуются на постоянный шум, мусор в подъезде и пьяных постояльцев. Чтобы контролирующие службы провели проверку, нужно написать заявление в Роспотребнадзор, департамент национальной политики, полицию, прокуратуру или в районную администрацию. Такие хостелы закрывают очень быстро из-за нарушений перепланировки, санитарных норм, правил безопасности, из-за миграционной составляющей. Однако многие владельцы хостелов идут на ухищрения и заново открывают помещения: либо меняют юридические лица, либо перерегистрируют на нового ИП.

Если легальный мини-отель находится в многоквартирной высотке, его вход должен быть изолирован от жилой части здания. Кроме того, по нормам в комнатах не должно быть промышленного производства, а парковать свои машины постояльцы и персонал хостела имеют право только за пределами двора.

Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко рассказала, что если хостел находится в жилом доме и без отдельного входа, на него всегда жалуются собственники квартир.

"Это и дополнительная нагрузка на места общего пользования, лифты, шум, и постоянно меняющиеся люди с точки зрения безопасности в подъезде. По нарушениям жители могут пожаловаться в Роспотребнадзор. Или участковому, чтобы он проверил документы у постояльцев, а также запросил налоговую, проверил договор владельца хостела, чтобы понять, законно ли работает данная организация", – пояснила депутат.

По ее словам, в большинстве случаев мнение о хостеле складывается с учетом проживающих в нем постояльцев. "Бывает, что постояльцы спокойные, а бывает, что курят на лестничных клетках и шумят", – говорит Святенко.



Инна Святенко председатель комиссии Мосгордумы по безопасности В жилом доме должны быть жильцы, а не гости.

В свою очередь, член правления "Лиги хостелов" Евгений Насонов считает, что противоречия между собственниками квартир и жителями хостелов нужно решать путем компромиссов.

"Проблема с малыми средствами размещения касается трех групп людей, которые заинтересованы в каком-то решении этой проблемы. Первые – это соседи, которые страдают от некачественных средств размещения. Вторые – это владельцы бизнеса, и третьи – это гости", – сказал он каналу Москва 24, отметив, что "нет непреодолимых противоречий между жителями многоквартирных домов и жителями средств размещения, которые расположены в многоквартирных домах".

По его словам, качественные средства размещения вне зависимости от того, в каком фонде они находятся, не мешают соседям. "А некачественные – в любом случае будут создавать проблемы", – добавил Насонов.