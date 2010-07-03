Законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях прошел второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается запретить размещение хостелов и мини-гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов.
Использование жилых помещений в таких целях ведет к нарушению прав граждан, владеющих смежными квартирами, подчеркнули депутаты. Об этом сообщает Агентство "Москва". Поправки предлагается внести в Жилищный кодекс.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что собственники могут обращаться со своей жилой площадью по своему желанию, но присутствие соседей, наличие санитарно-гигиенических норм и требований пожарной безопасности влечет за собой определенные ограничения.
Депутаты предлагают внести поправки в Жилищный кодекс, согласно которым такое помещение не может использоваться в качестве хостела.
Отмечается, что по закону собственники жилья могут предоставлять гостиничные услуги в помещениях, выведенных из жилого фонда. Более того, комнаты должны быть звукоизолированы, с пожарной сигнализацией, охранной системой и уборкой номеров.
Авторы инициативы напомнили о норме Жилищного кодекса, по которой перевод квартиры в нежилое помещение допустим в том случае, если она находится на первом этаже либо выше него, но расположенные под такой квартирой помещения нежилые.
Однако, как утверждают парламентарии, участились случаи, когда хостелы создаются именно в жилых квартирах, что нарушает права других жителей многоквартирного дома.
В случае принятия закона владельцам хостелов будет дан год для их перевода в нежилые помещения. Положения начнут действовать с 1 июля 2019 года.
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