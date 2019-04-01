Закон о хостелах вступит в силу в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Согласительная комиссия по закону о хостелах договорилась, что он вступит в силу с 1 октября 2019 года, заявил первый вице-спикер Совфеда Николай Федоров. Об этом сообщает телеканал Совфеда "Вместе-РФ".

Федоров считает, что это достаточный срок. "Мы надеемся его представить Совету Федерации", – сказал он.

В начале марта Госдума в третьем чтении приняла закон, запрещающий использовать жилые помещения для оказания "гостиничных услуг". Под запрет попадут хостелы в помещениях со статусом жилых. Владельцам придется перевести помещения в нежилые. Это можно сделать, если гостиница расположена на первом этаже.

Совет Федерации отправил документ на доработку. Спикер Валентина Матвиенко отметила, что в целом сенаторы поддерживают идею, но предлагают его усовершенствовать и перенести срок вступления в силу. Матвиенко добавила, что следует дать время бизнесу "цивилизованно исполнить закон".

21 марта сенаторы и депутаты Госдумы создали согласительную комиссию. Ее заседания состоялись дважды.

Первый зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов подчеркивал, что Госдума настаивает на вступлении запрета в силу с 1 июля. В Совете Федерации предлагали перенос на 1 октября.