Московский зоопарк изменит режим работы с 1 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 1 октября Московский зоопарк перейдет на осенний режим работы. Он будет открыт с 9:00 до 18:00, сообщает пресс-служба зоосада.

Кассы будут работать до 17:00. До этого же времени будет открыт вход для посетителей.

Животные готовятся к зимовке. Первыми в этом году должны уснуть сурки, затем – тушканчики. Им дают много жирных семян и постепенно снижают температуру в помещении.

Затем в спячку впадут сони и ежи, все реже выходят из домиков еноты-полоскуны. В отличие от тушканчиков и сурков, они, как и енотовидные собаки, могут просыпаться в течение зимы.

С наступлением холодов в своих искусственных берлогах заснут бурая медведица и пара гималайских медведей. Белые медведи и большие панды зимой будут бодрствовать.

30 сентября в Московском зоопарке стартует акция "Осенний урожай". В течение всей осени зоопарк будет принимать тыквы, кукурузу, кабачки, дубовые листья и еловые шишки, которые пойдут на корм животным.