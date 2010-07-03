Московский зоопарк изменит режим работы с 1 октября

С 1 октября Московский зоопарк перейдет на осенний режим работы. Он будет открыт с 9:00 до 18:00, сообщает пресс-служба зоосада.
Кассы будут работать до 17:00. До этого же времени будет открыт вход для посетителей.
Животные готовятся к зимовке. Первыми в этом году должны уснуть сурки, затем – тушканчики. Им дают много жирных семян и постепенно снижают температуру в помещении.
Затем в спячку впадут сони и ежи, все реже выходят из домиков еноты-полоскуны. В отличие от тушканчиков и сурков, они, как и енотовидные собаки, могут просыпаться в течение зимы.
С наступлением холодов в своих искусственных берлогах заснут бурая медведица и пара гималайских медведей. Белые медведи и большие панды зимой будут бодрствовать.
30 сентября в Московском зоопарке стартует акция "Осенний урожай". В течение всей осени зоопарк будет принимать тыквы, кукурузу, кабачки, дубовые листья и еловые шишки, которые пойдут на корм животным.
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