Россиянам запретили курить и готовить шашлык на балконах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России введен запрет на открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Новые правила вступят в силу с 1 октября.

"Правительство РФ одобрило ряд требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы МЧС.

При этом запрет на курение в пожароопасных и взрывоопасных местах не касается специально отведенных мест.

Введен и ряд иных требований. Кинотеатры обязали перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае пожара. В больницах палаты для детей и тяжелобольных будут размещаться преимущественно на первых этажах.

Основные правила противопожарного режима в РФ были утверждены в 2012 году. В жилых домах и зданиях организаций и предприятий запрещается использовать чердаки, технические этажи, подвалы и цокольные этажи для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. Также запрещается хранить мебель и вещи в подъезде под лестницей.

Владельцы частных домов должны обеспечить наличие на своих на участках бочки с водой или огнетушителя. Рядом с домами и зданиями запрещается оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

Также установлены правила безопасности на транспорте. Так, автомобилям, согласно правилам, запрещается парковаться на крышках колодцев пожарных гидрантов и на площадках, где устанавливается пожарная техника.

В январе этого года в МЧС предложили упростить порядок пожарного надзора на объектах с массовым пребыванием людей.

