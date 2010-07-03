Закон о хостелах принят с отсроченной датой вступления в силу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Закон о запрете хостелов в жилых домах принят Госдумой в новой редакции. Документ вступит в силу 1 октября, передает ТАСС.

При этом концепция закона осталась прежней. Вносимые в Жилищный кодекс поправки запретят размещать мини-гостиницы в зданиях жилого фонда.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, документ не делает хостелы незаконными. Новые правила лишь ограничат их расположение. При этом бизнесмены смогут открывать небольшие отели на первых этажах домов с отдельным входом, чтобы не мешать жильцам.

В начале марта закон поддержали все фракции. Документ должен был вступить в силу сразу после опубликования. Но спустя неделю Совфед отклонил закон. Сенаторы предложили перенести дату его вступления в силу на 1 января 2020 года с целью создания переходного периода для бизнеса.

Чтобы урегулировать споры была сформирована согласительная комиссия. Депутаты предложили сенаторам отсрочить закон до 1 июля, но в СФ ответили отказом, выдвинув компромиссную дату – 1 октября. В итоге ее поддержали на заседании комиссии.

На решение повлияла позиция туристических регионов, где места в хостелах на отпускной период были уже забронированы.

Володин отмечал, что закон давно ждут жители крупных городов. При этом он подчеркивал, что итоговое решение по срокам вступления закона в силу должно быть максимально проработанным.