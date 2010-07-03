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17:57

Дома раздора: депутаты и сенаторы не договорились о хостелах

общество

17:57

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации не смогли прийти к единому мнению на заседании согласительной комиссии по закону о хостелах.

Обсуждение шло около часа в закрытом для журналистов режиме. "Обсуждение продолжится в среду", – цитирует "Интерфакс" представителя комитета по жилищной политике и ЖКХ.

6 марта Госдума в третьем чтении приняла закон, который запрещает использовать жилые помещения для оказания "гостиничных услуг". Предполагается, что предприниматели смогут открывать хостелы в нежилых помещениях многоквартирных домов, но только если есть соответствующее решение общего собрания собственников.

Перевод квартиры в нежилое помещение будет допустим, если она расположена на первом этаже или выше первого этажа, но расположенные под квартирой помещения не являются жилыми. Еще одно условие – соблюдение требований закона, в том числе по оснащению нежилого помещения индивидуальными приборами учета.

Совет Федерации 13 марта отправил на доработку этот закон. Поправки в Жилищный кодекс должны были перечеркнуть бизнес сотен хостелов уже к концу марта, но вето верхней палаты парламента притормозило процесс.

Можно ли найти в Москве приличный хостел?

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