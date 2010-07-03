В Госдуму внесли поправки, приравнивающие вейпы к сигаретам

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В Госдуме подготовили поправки к законопроекту о возврате "курилок" в аэропорты, по которым все способы употребления табака, в том числе электронные сигареты и вейпы, приравниваются к обычным сигаретам, сообщает РИА Новости.
В конце 2017 года депутат от "Единой России" Сергей Боярский внес законопроект, допускающий курение в аэропортах в специально выделенных помещениях.
Несмотря на критику со стороны Минздрава, после рекомендации профильных комитетов Госдума в июле приняла законопроект в первом чтении.
Депутат уточнил, что в случае принятия поправок электронные сигареты, вейпы, IQOS и GLO нельзя будет курить в ресторанах, торговых комплексах, вокзалах и прочих общественных местах.
В российских аэропортах их можно будет использовать только в специальных курительных кабинах.
Ранее Минздрав внес в правительство доработанную антитабачную концепцию. Предполагается, что документ снизит количество курящих до 21% среди взрослых и до 1% – среди несовершеннолетних.