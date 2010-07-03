Минздрав внес в правительство доработанную антитабачную концепцию

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В правительство 10 октября была внесена доработанная антитабачная концепция. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"В настоящее время ведется работа по этому документу. Со своей стороны, мы вместе с экспертным сообществом этот документ проработали дополнительно с учетом тех замечаний, которые поступали", – цитирует Агентство "Москва" слова Салагая.

Документ под названием "Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и никотиносодержащей продукции" направлен на снижение курящих до 21% среди взрослых и до 1% – среди несовершеннолетних.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов рассказал, что в России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия. По мнению парламентария, "должен быть определенный и единый минимум, меньше которого легальная пачка сигарет стоить не может". Он пояснил, что 95 процентов сигарет сейчас не стоят дешевле 90 рублей, поэтому минимум можно было бы установить на уровне 85 рублей.

Антитабачный закон вступил в силу на всей территории России с 1 июня 2013 года, он запрещает курить на территории школ и вузов, учреждений культуры и спорта, на пляжах, стадионах, детских площадках и в больницах, нельзя курить на территории санаторно-курортных учреждений, внутри госучреждений и на автомобильных заправочных станциях.

Запрещено курение на борту самолетов, в метро и на всех видах общественного транспорта. Курение около и внутри вокзалов, портов и аэропортов также считается нарушением закона.

