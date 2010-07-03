Названа сумма штрафа для родителей курящих детей

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Родителей, чьих детей застали за курением, предложили штрафовать на 1500-2000 рублей. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на МВД.

"Подготовлено предложение об установлении административной ответственности родителей или иных законных представителей за потребление табака несовершеннолетними в виде административного штрафа в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей по аналогии с административным наказанием, предусмотренным за нахождение несовершеннолетних в состоянии опьянения, которое МВД было поддержано", – заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она напомнила, что закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" запрещает курение несовершеннолетними. Однако ответственность за нарушение не установлена, что снижает эффективность борьбы с данной привычкой у подростков.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила против того, чтобы эту проблему решали "методом кнута". Она подчеркнула, что родители курящих детей и так обеспокоены пагубной привычкой, и в этой ситуации лучше помогать родителям выстраивать диалог с ребенком, в том числе привлекая психологов.

"Многие родители не могут из-за низкого материального состояния семьи обеспечить своих детей достойным уровнем развития и интересной жизнью, дети не имеют возможности ходить в кружки, предоставлены сами себе", – сказала Волынец, добавив, что из-за этого они могут пристраститься к пагубным привычкам.

Ранее МВД сообщило, что родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности. В правительстве обсуждается возможность ввести административное наказание для родителей курящих детей. Рассматриваются варианты предупреждения, штрафа или ареста на несколько суток.

