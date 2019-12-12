"Теперь не нужно прятаться". Депутат – о курилках в аэропортах

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал Москве 24 принятие закона об организации курительных комнат в транзитных зонах аэропортов.
"Два года работы очень насыщенной, эмоциональной не прошли даром. И мои аргументы услышали, здравый смысл победил, депутаты поддержали мою инициативу. И теперь есть возможность организовать в транзитных зонах помещения для курения. Выигрывают от этого абсолютно все. И в первую очередь люди некурящие, которым вернется чистый воздух в общественных пространствах", – отметил парламентарий.
Он добавил, что курилки в аэропортах были организованы стихийно. Курящим пассажирам приходилось прятаться в туалетах, однако в эти помещения заходили и некурящие люди, дети и беременные женщины в том числе. Им приходилось дышать табачным дымом, теперь эти потоки будут разведены, отметил парламентарий.
"Курильщики тоже должны быть довольны, им теперь не нужно прятаться. Совершенно на законных основаниях они смогут реализовывать свою потребность в курении табака в специально выделенных помещениях. Это, на мой взгляд, единственная зона, которую нельзя покинуть, не причинив себе критических неудобств, связанных с потерей возможности продолжить полет, если ты транзитный пассажир, или просто его начать, если ты уже сдал багаж", – подчеркнул Боярский.
По мнению депутата, в настоящее время нет необходимости расширять перечень мест, где могут быть установлены помещения для курения. С момента принятия "антитабачного закона" россияне приспособились и стали меньше курить. "Не одну за одной сигареты на лестнице, а раз в час", – заключил парламентарий.
Ранее Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные непрозрачные комнаты для курения.
Курилки вернутся в аэропорт
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