СК проверит сообщение о женщине, выкинувшей 10-месячную дочь из купе

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Следователи проверят информацию о жительнице Воронежа, которая выкинула 10-месячную дочь из купе поезда. Об этом говорится на сайте Южного следственного управления на транспорте СК России.

"В Краснодаре проводится доследственная проверка по сообщению средств массовой информации по факту причинения матерью телесных повреждений своему малолетнему ребенку", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в соцсетях появилось видео, как полуголая женщина вытаскивает из купе своего малолетнего ребенка и выбрасывает его на лестницу между этажами вагона. На ролике видно, как ребенка, упавшего на пол, подбирает девочка, вышедшая из купе вслед за матерью.

Сообщается, что происшествие произошло в поезде Симферополь – Москва в ночь на 10 января. Дежурный на станции Крымская в Краснодарском крае вызвала наряд полиции. Прибывшие сотрудники выяснили, что уроженка Воронежа ехала в купейном вагоне вместе со своими семилетней и десятимесячной дочерьми и сожителем. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, она выбросила свою младшую дочь на лестницу вагона.

Согласно акту начальника поезда, уже на следующей станции вся семья была снята с маршрута и доставлена в дежурную часть ЛОП на станции Крымская. Десятимесячная девочка была помещена в больницу, а ее старшая сестра – в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

С матерью и ее сожителем сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних была проведена профилактическая беседа, а в отношении матери за ненадлежащее обращение с ребенком был составлен административный протокол. Кроме того, инспекторы по делам несовершеннолетних ЛОП станции Крымская отправили соответствующие сообщения в органы системы профилактики по месту жительства.

