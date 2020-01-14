Директор интерната рассказал о состоянии стоявшего на гречке мальчика

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Мальчик из Омска, которого отчим ставил коленями на гречку, успешно проходит реабилитацию в адаптивной школе-интернате № 5 и теперь живет с матерью. Об этом рассказал директор интерната Евгений Пузанов.

По его словам, ребенок отдохнул на каникулах и снова вернулся к школьным и реабилитационным занятиям. С ним работают психолог и логопед. В каникулы по общей договоренности мальчик жил у матери, с которой интернат поддерживал контакт.

Пузанов добавил, что общее хорошее психологическое состояние ребенка и его хорошие отношения с матерью позволяют оставаться с ней. Пока он живет у нее, а на занятия приходит в интернат.

"Мальчик хорошо идет на контакт, так сказать, "оттаял" с удовольствием разговаривает с психологом и после двух недель стал совершенно другим ребенком", – цитирует директора интерната РИА Новости.

После возбуждения уголовного дела в отношении матери мальчика и ее сожителя по инициативе СК ребенок три месяца находился в социально-реабилитационном центре. После этого мальчика вернули матери. В декабре в минобразования региона сообщали, что с согласия матери на время решения вопроса о возможном лишении ее родительских прав мальчика поместят в школу-интернат.

По данным следователей, с апреля по май 2019 года в Омске 35-летний Сергей Казаков якобы в воспитательных целях не менее шести раз ставил своего пасынка коленями на гречневую крупу. Мать мальчика была в курсе, но не вмешивалась в ситуацию.

Мальчик, не выдержав издевательств, прибежал к соседу по даче и рассказал о случившемся. Тот обратился в полицию. Казаков находится под арестом, а мать мальчика – под подпиской о невыезде.

Медики провели операцию по удалению гречки. В СК уточнили, что мальчик считает виновником происшедшего своего отчима, а к матери он хотел бы вернуться.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова выразила недоумение относительно решения вернуть ребенка матери и обратилась в прокуратуру для проверки деятельности органов опеки. По ее мнению, если мальчик хотел остаться с мамой, то это означает, что для него насилие уже стало нормой.