Мальчику, которого ставили на гречку, разрешили жить с матерью

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Руководителями школы-интерната в Омске было принято решение отпустить жить домой 8-летнего мальчика, которого в качестве наказания мать с отчимом ставили на колени на гречку. Директор интерната Евгений Пузанов заявил, что семья находится под контролем, а ребенок занимается со специалистами.

"Мама не лишена родительских прав и не ограничена в правах, поэтому теперь он проживает с ней, каждый день ходит на занятия. Мы видимся не только на занятиях, постоянно общаемся по телефону. Настроение у него хорошее, после школы он приходит в интернат, сейчас вот прошли занятия с психологом, пошли к логопеду", – прокомментировал Пузанов.

По его словам, в праздники ребенок провел с мамой и бабушкой много времени. "Они ходили в цирк, в театр, на горку, на каток. Все нормально у него", – сказал директор школы-интерната, передает ТАСС.

Пузанов добавил, что окончательное решение о месте проживания ребенка будет принято после вынесения приговора суда по делу об истязании несовершеннолетнего ребенка.

Об издевательствах над ребенком стало известно в мае 2019 года. Мальчик сбежал из дома и рассказал соседу, что отчим и мать в наказание ставили его на колени на гречку. Мужчина сообщил об истязаниях в скорую помощь и полицию.

Медики провели операцию по удалению гречки, которая уже успела врасти в кожу. Позже в Сети появилось видео с издевательствами. Отчим и мать ребенка были задержаны, а позднее мужчину арестовали, а с женщины взяли подписку о невыезде. Они частично признали свою вину.

В СК отметили, что мальчик считает виновником происшедшего своего отчима, а к матери он хотел бы вернуться.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова высказала свое недоумение относительно решения вернуть ребенка матери и обратилась в прокуратуру для проверки деятельности органов опеки. Однако мать мальчика дала согласие на проживание ребенка в адаптивной школе-интернате до окончательного решения вопроса об их совместном проживании.