Мальчику, которого ставили на гречку, разрешили жить с матерью

16:03
Фото: соцсети
Руководителями школы-интерната в Омске было принято решение отпустить жить домой 8-летнего мальчика, которого в качестве наказания мать с отчимом ставили на колени на гречку. Директор интерната Евгений Пузанов заявил, что семья находится под контролем, а ребенок занимается со специалистами.
"Мама не лишена родительских прав и не ограничена в правах, поэтому теперь он проживает с ней, каждый день ходит на занятия. Мы видимся не только на занятиях, постоянно общаемся по телефону. Настроение у него хорошее, после школы он приходит в интернат, сейчас вот прошли занятия с психологом, пошли к логопеду", – прокомментировал Пузанов.
По его словам, в праздники ребенок провел с мамой и бабушкой много времени. "Они ходили в цирк, в театр, на горку, на каток. Все нормально у него", – сказал директор школы-интерната, передает ТАСС.
Пузанов добавил, что окончательное решение о месте проживания ребенка будет принято после вынесения приговора суда по делу об истязании несовершеннолетнего ребенка.
Об издевательствах над ребенком стало известно в мае 2019 года. Мальчик сбежал из дома и рассказал соседу, что отчим и мать в наказание ставили его на колени на гречку. Мужчина сообщил об истязаниях в скорую помощь и полицию.
Медики провели операцию по удалению гречки, которая уже успела врасти в кожу. Позже в Сети появилось видео с издевательствами. Отчим и мать ребенка были задержаны, а позднее мужчину арестовали, а с женщины взяли подписку о невыезде. Они частично признали свою вину.
В СК отметили, что мальчик считает виновником происшедшего своего отчима, а к матери он хотел бы вернуться.
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова высказала свое недоумение относительно решения вернуть ребенка матери и обратилась в прокуратуру для проверки деятельности органов опеки. Однако мать мальчика дала согласие на проживание ребенка в адаптивной школе-интернате до окончательного решения вопроса об их совместном проживании.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: