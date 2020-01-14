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Москва 24

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Общество

11:08

Суд рассмотрит иск к родителям девочки, находящейся пять лет в клинике

происшествия общество

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Пресненский районный суд рассмотрит 28 января исковое заявление органов опеки об ограничении прав родителей, чья пятилетняя дочь с рождения живет в частной столичной клинике. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Заседание для рассмотрения искового заявления по существу назначено на 28 января", – уточнил официальный представитель ответчиков.

Отдел социальной защиты населения района Арбат в декабре 2019 года подал иск в суд об ограничении родительских прав Юрия Зинкина и Татьяны Максимовой.

Перинатальный медицинский центр, где живет девочка, впервые обратился в департамент труда и социальной защиты населения в январе 2019 года и с марта судится с родителями ребенка с требованием забрать девочку из медицинского учреждения. Однако у органов опеки причин ограничить родителей в правах на ребенка не было, так как его жизни ничего не угрожало: родители все эти годы оплачивали проживание девочки в отдельной палате, а также услуги нянь и медперсонала.

Сообщается также, что семья девочки не навестила ее на Новый год. Праздничные подарки ребенок получил от врачей.

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