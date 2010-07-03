Кузнецова призвала родителей живущей в клинике Москвы девочки одуматься

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что у родителей девочки, которая с рождения живет в столичном перинатальном центре, есть возможность одуматься и забрать ребенка домой, пока не подан иск о лишении родительских прав.

Омбудсмен узнала о произошедшем несколько месяцев назад, и, по ее словам, ситуация сразу показалась странной.

"Теперь мы видим, что это нонсенс, шок. Мы видим семью, обеспеченную, многодетную, полную. Ребенка, которого лечит и о котором заботится мама. Мама высказывает искреннюю тревогу за здоровье ребенка и на самом деле боится, что с ним может что-то случиться. В связи с этим она поместила ее в одну из лучших больниц и продолжает заботиться, финансово обеспечивая договорные обязательства с этой клиникой. С другой стороны, мы видим ребенка, который пять лет в четырех стенах", – цитирует Кузнецову Агентство "Москва".

По ее словам, ситуацию с пятилетней девочкой можно сравнить с теми, когда детей вывозят из тюрем. Кузнецова также отметила, что последняя встреча с родителями закончилась отказом забрать ребенка.

"Медицинский центр обратился в суд, суд вынес беспрецедентное решение, чтобы родители забрали своего ребенка. Я не помню подобного рода решений суда. Но, к сожалению, решение, которое уже вступило в силу, до сих пор не исполнено", – рассказала омбудсмен.

Кроме того, Кузнецова назвала два варианта решения проблемы.

"Органы опеки и попечительства готовят исковое заявление в суд уже о лишении родительских прав. И мы с вами можем оказаться в страшной ситуации, когда при здоровых родителях ребенок окажется сиротой. И второй вариант, если родители решат забрать ребенка. Органы опеки и попечительства выразили готовность помогать с этим решением", – подчеркнула Кузнецова.

Соцзащита проверит родителей девочки, которая живет в медцентре

Ранее родственники пятилетней девочки, которая проживает в медцентре, прокомментировали произошедшее.

По их данным, ребенок умен и прекрасно говорит. Также близкие девочки оценивают ее психологическое состояние как подавленное.

Сотрудники органов опеки и попечительства могут подать в суд на лишение родителей пятилетнего ребенка родительских прав. Перинатальный центр, где находилась девочка, обратился с запросом в опеку в январе текущего года. С марта медучреждение начало судиться с родителями девочки, требуя, чтобы они забрали ее из клиники.

Психологи утверждают, что каждый день, который ребенок проводит в изоляции, снижает ее шансы на нормальную жизнь.

Волонтеры рассчитывают на большой общественный резонанс, чтобы добиться проверки на адекватность родителей девочки.

О ситуации также высказалась президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская. По ее словам, мама девочки убеждена, что ее ребенок тяжело болен.

"Она не верит ничему, она не верит своим глазам, которыми она видит совершено обычную девочку. Она не верит документам, она действительно искренне убеждена, что ребенок у нее тяжело болен. Родители ее не забирают врачи, не могут выкинуть ребенка на улицу", – рассказала Альшанская.