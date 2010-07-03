"Не заслуживает сидеть в клетке". Родственники – о девочке, которая живет в клинике

Родственники пятилетней девочки, которая всю жизнь прожила в медцентре, прокомментировали произошедшее. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

"Это был абсолютно сохранный ребенок, умнейший, красивая девочка. В общем, все вот на месте. Прекрасно говорит, поет, танцует", – заявила одна из родственниц ребенка.

Известно, что мать девочки уверена в болезни ребенка, а потому оставила его в медицинской клинике.

"Мать искренне убеждена, что ребенок нежизнеспособен. Никто на свете не сможет ее в этом переубедить. Ей сказали: в 8 месяцев ребенок совершенно нормальный, она [девочка] пойдет в год и 2 месяца (так и произошло), забирайте ее", – уточнила собеседница корреспондента телеканала.

Родственники ребенка оценивают его психологическое состояние как подавленное.

"Конечно, для ребенка это дикий стресс. Она, естественно, очень несчастный ребенок, потому что... Ну действительно, она не заслуживает того, чтоб сидеть в этой клетке", – отмечают близкие.

У родственников малышки есть возможность забрать ее в семью и воспитывать. При этом они рассчитывают на помощь врачей.

"Мы можем здесь ее спокойно за городом воспитывать, с помощью врачей, конечно. Все потому, что ребенок все равно этого требует", – заявила родственница.

По словам еще одной родственницы малышки, ребенок достаточно здоров, чтобы находиться дома. Ее могут воспитывать и растить, даже несмотря на потенциальные отклонения в развитии.

Сотрудники органов опеки и попечительства могут подать в суд на лишение родителей пятилетнего ребенка родительских прав. Перинатальный центр, в котором находилась девочка, обратился с запросом в опеку в январе текущего года. С марта медучреждение начало судиться с родителями ребенка, требуя, чтобы они забрали дочь из клиники.

