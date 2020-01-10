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Общество

18:42

Семья не навестила живущую в медцентре девочку на Новый год

общество

Девочка, которая пять лет живет в столичной частной клинике, встретила Новый год в медучреждении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГК "Мать и дитя".

"Девочку с Новым годом поздравляли и дарили подарки врачи. Настроение у нее нормальное. Родственники на праздники не приезжали", – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что здоровье девочки удовлетворительное, изменений по сравнению с ситуацией в декабре нет. В центре добавили, что на 14 января назначено заседание по рассмотрению вопроса об ограничении родителей в правах.

В декабре прошлого года стало известно, что маленькая девочка с рождения не выходила за пределы больничной территории. Ребенок родился недоношенным, однако в настоящее время держать девочку в изоляции необходимости нет, но родители не намерены ее забирать.

Известно, что девочка была размещена в отдельной палате, за которую платили ее родители. Помимо этого, они наняли двух нянь для круглосуточного контроля за ребенком и его обучения.

Перинатальный центр, в котором находится девочка, обратился с запросом в департамент в январе прошлого года. С марта медучреждение начало судиться с родителями ребенка, требуя, чтобы они забрали дочь из клиники. У опеки же основания забирать ребенка у мамы и папы не было, поскольку жизни и здоровью малышки ничего не грозило.

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