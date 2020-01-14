На Кубани сняли с поезда женщину, выкинувшую 10-месячную дочь из купе

Фото: vk.com/tipichkras

36-летнюю жительницу Воронежа сняли с поезда из-за того, что она выбросила свою 10-месячную дочь из купе, сообщает РИА Новости.

Ранее в соцсетях появилось видео, как полуголая женщина вытаскивает из купе своего малолетнего ребенка и выбрасывает его на лестницу между этажами вагона. На ролике видно, как ребенка, упавшего на пол, подбирает девочка, вышедшая из купе вслед за матерью.

Сообщается, что происшествие произошло в поезде Симферополь – Москва в ночь на 10 января. Дежурный на станции Крымская в Краснодарском крае вызвала наряд полиции. Прибывшие сотрудники выяснили, что уроженка Воронежа ехала в купейном вагоне вместе со своими семилетней и десятимесячной дочерьми и сожителем. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, она выбросила свою младшую дочь на лестницу вагона.

Согласно акту начальника поезда, уже на следующей станции вся семья была снята с маршрута и доставлена в дежурную часть ЛОП на станции Крымская.

Десятимесячная девочка была помещена в больницу, а ее старшая сестра – в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

С матерью и ее сожителем сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних была проведена профилактическая беседа, а в отношении матери за ненадлежащее обращение с ребенком был составлен административный протокол. Кроме того, инспекторы по делам несовершеннолетних ЛОП станции Крымская отправили соответствующие сообщения в органы системы профилактики по месту жительства.

В настоящий момент дети находятся со своей матерью.

Транспортная компания "ГрандСервисЭкспресс" подтвердила информацию об инциденте в поезде, следовавшем по маршруту Симферополь – Москва, и заверила, что работниками предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров.