На Кубани сняли с поезда женщину, выкинувшую 10-месячную дочь из купе

16:28
Фото: vk.com/tipichkras
36-летнюю жительницу Воронежа сняли с поезда из-за того, что она выбросила свою 10-месячную дочь из купе, сообщает РИА Новости.
Ранее в соцсетях появилось видео, как полуголая женщина вытаскивает из купе своего малолетнего ребенка и выбрасывает его на лестницу между этажами вагона. На ролике видно, как ребенка, упавшего на пол, подбирает девочка, вышедшая из купе вслед за матерью.
Сообщается, что происшествие произошло в поезде Симферополь – Москва в ночь на 10 января. Дежурный на станции Крымская в Краснодарском крае вызвала наряд полиции. Прибывшие сотрудники выяснили, что уроженка Воронежа ехала в купейном вагоне вместе со своими семилетней и десятимесячной дочерьми и сожителем. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, она выбросила свою младшую дочь на лестницу вагона.
Согласно акту начальника поезда, уже на следующей станции вся семья была снята с маршрута и доставлена в дежурную часть ЛОП на станции Крымская.
Десятимесячная девочка была помещена в больницу, а ее старшая сестра – в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
С матерью и ее сожителем сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних была проведена профилактическая беседа, а в отношении матери за ненадлежащее обращение с ребенком был составлен административный протокол. Кроме того, инспекторы по делам несовершеннолетних ЛОП станции Крымская отправили соответствующие сообщения в органы системы профилактики по месту жительства.
В настоящий момент дети находятся со своей матерью.
Транспортная компания "ГрандСервисЭкспресс" подтвердила информацию об инциденте в поезде, следовавшем по маршруту Симферополь – Москва, и заверила, что работниками предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров.
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