За нападение на проводников в поездах хотят наказывать и штрафовать

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В РЖД предложили штрафовать за нападение на проводников в поездах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора компании Дмитрия Пегова.

Он предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ статьей 268.1, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей за применение насилия, неопасного для жизни, в отношении персонала, либо в размере заработной платы (или иного дохода) осужденного за период до одного года, либо принудительными работами до двух лет.

За применение насилия, опасного для жизни или здоровья, Пегов предлагает штрафовать нарушителя до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы (или иного дохода) за период до 18 месяцев, либо принудительными работами до пяти лет.

Представитель РЖД также заявил, что в прошлом году участились случаи нападения на персонал поездов, добавив, что в 2019 году количество таких случаев выросло на 27%. Пассажиры и персонал поездов подвергаются чрезмерной опасности, поскольку находятся в замкнутом пространстве внутри транспортного средства, считает Пегов.

Ранее замглавы РЖД предложил вдвое увеличить штрафы за административные правонарушения в поездах. Он предлагает внести поправки в Кодекс РФ об административном правонарушении. Пегов считает, что за курение в неустановленных местах, потребление алкогольной продукции и появление в состоянии алкогольного опьянения нужно увеличить штраф до 1000–3000 рублей. В настоящее время за такие нарушения с пассажира могут взыскать от 500 до 1500 рублей.

Кроме того, в РЖД считают необходимым ввести новую статью "Мелкое хулиганство на транспорте". В компании также считают нужным подумать о введении более строгого наказания за повторное правонарушение в течение года.

В декабре прошлого года в РЖД отреагировали на идею возвращения курилок в поездах. Заместитель генерального директора Федеральной пассажирской компании Константин Торубаров заявил, что компания не намерена возвращать зоны для курения в поездах или создавать отдельные для этого помещения.

