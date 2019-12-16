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Общество

17:28

РЖД запустили сервис по доставке еды к поезду

транспорт общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Холдинг РЖД запустил сервис по доставке к поезду еды из ресторанов и кафе. Об этом говорится на сайте компании.

Из сообщения следует, что уже сейчас пассажиры могут заказать к вагону поезда пиццу, при этом в скором времени также будет доступна и другая еда. Оформить доставку можно при покупке билета на сайте РЖД, а также в личном кабинете в дополнение к ранее купленному билету.

Чтобы сделать заказ, пассажирам необходимо перед оплатой билетов выбрать доставку еды к поезду из предлагаемых дополнительных услуг. Сейчас заказать доставку еды можно не позднее чем за 48 часов до начала поездки. Услуга в тестовом режиме доступна для пассажиров, отправляющихся с Курского и Ленинградского вокзалов Москвы.

До конца текущего года воспользоваться услугой можно будет с Белорусского, Казанского, Павелецкого, Ярославского, Рижского, Киевского вокзалов столицы, а также Московского и Ладожского вокзалов Санкт-Петербурга и с Московского вокзала Нижнего Новгорода. Доставку еды будут осуществлять курьеры от кафе и ресторанов, которые подключены к сервису.

Ранее на выставке "Транспорт России" был представлен макет нового плацкартного вагона с модульным пространством. Это плацкартный вагон с индивидуальным пространством, в котором полки разделены перегородкой в виде шкафа. Также у каждого пассажира есть свой личный стол и шторки на полках. Вагон рассчитан на 54 пассажира одновременно.

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