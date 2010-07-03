РЖД представили прототип нового плацкартного вагона

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством представили на выставке "Транспорт России", передает РИА Новости.

Это плацкартный вагон с индивидуальным пространством, в котором полки разделены перегородкой в виде шкафа. Также у каждого пассажира есть свой личных стол и шторки на полках. Вагон рассчитан на 54 пассажира одновременно.

Ранее представители ОАО "РЖД" сообщили, что первые обновленные вагоны купе и плацкарт с душем запустят в России 27 ноября. Первые подобные составы выйдут на маршрут Москва – Белгород.

Кроме того, Трансмашхолдинг разрабатывает концепцию отелей на колесах – туристических поездов, в которых можно будет воспользоваться современным оборудованием и обустроить купе с учетом своих пожеланий. По информации эксперта, туристические поезда будут оснащены современными IT-системами. Например, предварительный проект предусматривает использование устройств для распознавания лиц, электронных замков, видеодомофонов. Кроме того, в "умном" купе можно будет регулировать свет и температуру, заказать еду или обратиться к проводнику.

