Стала известна дата запуска новых купе РЖД и плацкарта с душем

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Обновленные вагоны купе и плацкарт с душем будут запущены с 27 ноября. Первые составы с этими вагонами будут следовать по маршруту "Москва – Белгород", сообщили РИА Новости со ссылкой на ОАО "РЖД".

Обновленный состав фирменного поезда "Белогорье" будет включать в себя двухвагонные купейные и плацкартные сцепы. К особенностям вагонов можно отнести наличие холодильника и микроволновки, а также открытый доступ к розеткам и USB-разъемам. Кроме того, в купе можно найти сейфы, индивидуальные шторки и освещение. Нижние полки в купе можно сложить в форме дивана.

Плацкартные вагоны с душем ранее представили на выставочной площадке форума "Россия – Африка", который состоялся в Сочи. Производителем новинки выступила компания "Трансмашхолдинг".

Продажа билетов в вагоны нового модельного ряда уже стартовала.