Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

19:40

Стала известна дата запуска новых купе РЖД и плацкарта с душем

транспорт технологии

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Обновленные вагоны купе и плацкарт с душем будут запущены с 27 ноября. Первые составы с этими вагонами будут следовать по маршруту "Москва – Белгород", сообщили РИА Новости со ссылкой на ОАО "РЖД".

Обновленный состав фирменного поезда "Белогорье" будет включать в себя двухвагонные купейные и плацкартные сцепы. К особенностям вагонов можно отнести наличие холодильника и микроволновки, а также открытый доступ к розеткам и USB-разъемам. Кроме того, в купе можно найти сейфы, индивидуальные шторки и освещение. Нижние полки в купе можно сложить в форме дивана.

Плацкартные вагоны с душем ранее представили на выставочной площадке форума "Россия – Африка", который состоялся в Сочи. Производителем новинки выступила компания "Трансмашхолдинг".

Продажа билетов в вагоны нового модельного ряда уже стартовала.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика