Опубликованы первые фото российского плацкартного вагона с душем

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Новый плацкартный вагон представили на выставочной площадке форума "Россия – Африка" в Сочи, сообщает РИА Новости.

В нем появилась душевая кабина в туалете, а розетки сделали у каждого места. Столик между нижними полками откидывается вверх. Полки будут лазоревого цвета, а стены – в бежевых тонах.

В апреле "Трансмашхолдинг" презентовал новый купейный вагон, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка. В сентябре стало известно, что первые такие вагоны, как купейные, так и плацкартные, передадут РЖД осенью.

Рассматривалась возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок. Стандартный имеет 54 спальных места. В вагоне без боковых полок будет 40, длина полок составит не менее 184 сантиметров.

До 2025 года "Трансмашхолдинг" планирует поставить РЖД 3,7 тысячи пассажирских вагонов общей стоимостью 237 миллиардов рублей. РЖД заказывали модернизированные плацкартные вагоны и у другого предприятия. Первые уже курсируют по железным дорогам страны. Их особенностью стали шторы на полках у каждого пассажира, которые можно закрывать по всей длине.

В июне отмечалось, что в российских поездах дальнего следования появились первые вагоны с приятными запахами. Все ароматы гипоаллергенны и не вредят здоровью пассажиров.