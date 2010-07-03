Из российских поездов может исчезнуть название "плацкарт"

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В будущем в России начнут использовать новые названия для классов поездов: бюджет, эконом, комфорт и бизнес. Об этом рассказал генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Петр Иванов, сообщает РИА Новости.

По его словам, новые наименования появятся с января будущего года. Старые понятия – "плацкарт" и "купе" – останутся, поскольку потребуется некий переходный период. Кроме того, эти понятия фигурируют в большом числе нормативных документов.

"Нужно адаптировать нашу маркетинговую политику, уйдет достаточно много времени. Какое-то время – переходный период. Нам бы хотелось уйти от этого (Cуществующих названий. – Прим. ред.)", – подчеркнул Иванов.

Сейчас в российских поездах существуют вагоны плацкарт, купе, СВ, люк, а также вагоны с местами для сидения.

Ранее в РЖД заявили, что рассматривают возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок. Интерьер вагонов находится на рассмотрении. У пассажиров поинтересуются, насколько такой подвижной состав будет востребован.

Стандартный плацкартный вагон имеет 54 спальных места. В вагоне без боковых полок будет 40 мест, длина полок составит не менее 184 сантиметров.

