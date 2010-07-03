Глава "дочки" РЖД назвал дату запуска новых поездов с душем

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Федеральная пассажирская компания (ФПК) запустит новые поезда с душем в конце ноября, рассказал гендиректор Петр Иванов.

Как передает РБК, первые составы от производителя "Трансмашхолдинг" появятся на маршруте Москва – Белгород. На некоторых направлениях также поменяют одноэтажные вагоны на двухэтажные. С 3 декабря они начнут курсировать между Москвой и Петрозаводском, с 8 декабря – между Пензой и Москвой, с 25-го – между Москвой и Брянском.

Всего на закупку вагонов в 2020 году компания направит 36,6 миллиарда рублей, уточнил Иванов. Еще 16 миллиардов рублей уйдет на их модернизацию.

По словам гендиректора, компания вскоре снимет с проводников обязанности по обслуживанию вагонов, в том числе уборке. Он объяснил, что этим должны заниматься сервисные подразделения.

До 2025 года "Трансмашхолдинг" планирует поставить РЖД 3,7 тысячи пассажирских вагонов общей стоимостью 237 миллиардов рублей. Новинки оборудуют душевой кабиной в туалете, а розетки сделают у каждого места.

Столик между нижними полками будет откидываться вверх. Полки будут лазоревого цвета, а стены – в бежевых тонах. Стоимость билетов в новые вагоны обещали не менять.

Рассматривалась возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок. Стандартный имеет 54 спальных места. В вагоне без боковых полок будет 40, длина полок составит не менее 184 сантиметров.