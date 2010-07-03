В России могут появиться поезда-отели с последними разработками в IT-сфере

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Трансмашхолдинг разрабатывает концепцию отелей на колесах – туристических поездов, в которых можно будет воспользоваться современным оборудованием и обустроить купе с учетом своих пожеланий. Об этой инициативе рассказал замгендиректора компании Александр Лошманов, передают РИА Новости.

Специалист представил новую концепцию на форуме PRO/Движение.1520.

"Пока в качестве концепции: поезда с эксклюзивным дизайном, так называемый туристический поезд или отель на колесах. Мы предполагаем, что в вагоне может быть размещена стойка лобби для проводника. Теперь не придется проверять билет на улице", – рассказал Лошманов.

По информации эксперта, туристические поезда будут оснащены современными IT-системами. Например, предварительный проект предусматривает использование устройств для распознавания лиц, электронных замков, видеодомофонов. Кроме того, в "умном" купе можно будет регулировать свет и температуру, заказать еду или обратиться к проводнику.

"Для двухместных и одноместных купе мы предполагаем создание индивидуальных душевых и туалетных комнат, такая проработка у нас имеется. В любом случае это будет эксклюзивное интерьерное решение с натуральными материалами, чтобы пассажиру в пути было максимально комфортно", – добавил представитель Трансмашхолдинга.

В туристических поездах также могут появиться лаунж-вагоны. По словам Александра Лошманова, подобные вагоны оснастят зоной самообслуживания с кофейными аппаратами, бар с рестораном, тренажерные залы и комнаты для людей с детьми.

Ранее представители ОАО "РЖД" сообщили, что первые обновленные вагоны купе и плацкарт с душем запустят в России 27 ноября. Первые подобные составы выйдут на маршрут "Москва – Белгород".