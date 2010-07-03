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Общество

20:09

В России планируют ввести оплату проезда бонусами за сданные бутылки

общество транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство транспорта России прорабатывает возможность установки автоматов по приему тары для получения бонуса на проезд.

Инициатива обсуждается с Минпромом, Минприроды, Российским экологическим оператором, ФНС, Росприроднадзором, Роспотребнадзором, РЖД и субъектами РФ, где есть метро, сообщает Агентство "Москва".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минтранс предлагает установить на станциях метро и платформах железной дороги фандоматов для приема использованной тары. Пассажиры смогут сдавать пластиковые и стеклянные бутылки, а взамен пополнять транспортную карту или парковочные баллы.

Минприроды поддержало идею. Там считают, что это может стать важным шагом для формирования "замкнутой экономики".

В Москве фандоматы начали тестировать летом 2019 года. За сданную тару пользователи получают деньги или скидочные купоны.

В мае в Мосгордуме одобрили предложение организовать платный прием стеклотары в магазинах. Глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова добавила, что производители бутылок тоже могли бы организовать сбор тары на своей территории или открыть пункты приема по ее сбору.

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