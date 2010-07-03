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Москва 24

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08:44

Москвичи проголосуют по вопросу сортировки бытовых отходов

город экология

08:44

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

В проекте "Активный гражданин" стартовало посвященное раздельному сбору отходов в Москве голосование. В нем представлено два вопроса. Москвичам предлагают рассказать о своей готовности сортировать мусор.

На раздельный сбор отходов перейдут детсады, школы и больницы. К новой системе хотят присоединить и магазины. На площадках будет действовать двухконтейнерная система, когда пластик, бумагу, стекло, металл будут помещать в бак с надписью "вторсырье", а во второй бак – все остальные отходы (пищевые и неперерабатываемые).

18 июня столичные власти приняли решение досрочно перейти к раздельному сбору мусора. Переход на раздельный сбор мусора в столице будет происходить в несколько этапов, первый из которых начнется с 1 января 2020 года.

По задумке, изменения увеличат долю вторичной переработки отходов и сократят объемы мусора, который сейчас вывозят на полигоны.

"Мосгорсправка": раздельный сбор мусора

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город экология

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