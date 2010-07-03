Россиянам предложат оплачивать проезд на транспорте пустыми бутылками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство транспорта Российской Федерации предложило установить на станциях метро и на платформах железной дороги специальные фандоматы. Пассажиры смогут сдавать пластиковые и стеклянные бутылки, а взамен пополнять транспортную карту или парковочные баллы, передает ТАСС.

В министерстве планируют обсудить подобную инициативу с представителями "РЖД", Московского метрополитена, Петербургского метрополитена, правительства Москвы, Минпромторга, проектов "Современный рециклинг" и "Зеленая собака", а также ряда других организаций.

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации поддержало идею, указав на то, что это может стать важным шагом для формирования "замкнутой экономики".

"Концептуально мы поддерживаем способы минимизации использования одноразовых изделий из пластика как инструмент, направленный на снижение степени негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду", – подчеркнули в ведомстве.

Фандоматы – это специальные контейнеры, в которые можно сдать использованные пластиковые и стеклянные бутылки, а также железные банки. В Москве их стали тестировать летом 2019 года. По условиям работы фандоматов, за сданную тару пользователи получают деньги или скидочные купоны.

В начале октября в Москве, на портале "Активный гражданин", стартовало голосование по вопросу сортировки бытовых отходов. Горожанам предстояло ответить, готовы ли они участвовать в раздельном сборе.